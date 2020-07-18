Катастрофа лайнера МАУ под Тегераном: Франция получила "черные ящики" Boeing

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 22966 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101048 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105930 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132593 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110304 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130841 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101966 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102562 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104406 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102051 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Катастрофа лайнера МАУ под Тегераном: Франция получила "черные ящики" Boeing

Катастрофа лайнера МАУ под Тегераном: Франция получила "черные ящики" Boeing

Киев  •  УНН

 • 17728 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Французские следователи подтвердили, что Иран передал “черные ящики” со сбитого под Тегераном самолета “Международных авиалиний Украины”, отмечает УНН со ссылкой на агентство AFP.

Французские следователи заявили о прибытии во Францию “черных ящиков” украинского самолета авиакомпании МАУ, который в январе сбили иранские военные неподалеку от столицы Исламской республики — Тегерана. В ближайшее время эксперты начнут исследования бортовых самописцев.

Как рассказали источники во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, “черные ящики” уже во Франции, а в агентство их привезут в начале следующей недели.

Расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, состоящая из 20 специалистов. Ранее сегодня иранская сторона сообщила, что передала Франции “черные ящики” сбитого украинского лайнера.

Также, ранее Организация гражданской авиации Ирана опубликовала дополнительный доклад, посвященный расследованию крушения 8 января Boeing 737 “Международных авиалиний Украины” в окрестностях Тегерана.

Отмечается, что комплекс ПВО, сбивший по ошибке украинский самолет в январе, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен. Согласно докладу, из-за неправильных настроек система ошибочно опознала лайнер как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана. При этом на самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.

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