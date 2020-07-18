Катастрофа лайнера МАУ под Тегераном: Франция получила "черные ящики" Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Французские следователи подтвердили, что Иран передал “черные ящики” со сбитого под Тегераном самолета “Международных авиалиний Украины”, отмечает УНН со ссылкой на агентство AFP.
Французские следователи заявили о прибытии во Францию “черных ящиков” украинского самолета авиакомпании МАУ, который в январе сбили иранские военные неподалеку от столицы Исламской республики — Тегерана. В ближайшее время эксперты начнут исследования бортовых самописцев.
Как рассказали источники во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, “черные ящики” уже во Франции, а в агентство их привезут в начале следующей недели.
Расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, состоящая из 20 специалистов. Ранее сегодня иранская сторона сообщила, что передала Франции “черные ящики” сбитого украинского лайнера.
Также, ранее Организация гражданской авиации Ирана опубликовала дополнительный доклад, посвященный расследованию крушения 8 января Boeing 737 “Международных авиалиний Украины” в окрестностях Тегерана.
Отмечается, что комплекс ПВО, сбивший по ошибке украинский самолет в январе, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен. Согласно докладу, из-за неправильных настроек система ошибочно опознала лайнер как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана. При этом на самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.