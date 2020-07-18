Іран завив, що відправив "чорні скриньки" зі збитого українського літака до Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Іран відправив "чорні скриньки" з українського пасажирського літака МАУ, який його збройні сили збили в січні, до Франції для розшифровки. Про це в суботу з посиланням на іранське напівофіційне інформаційне агентство пише AP, передає УНН.
"Напівофіційне інформаційне агентство Ірану повідомляє, що "чорні скриньки" українського пасажирського літака, який іранські збройні сили помилково збили в січні, були доставлені до Франції для розшифровки", - йдеться в повідомленні.
У повідомленні ILNA цитується помічник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд, у ньому йдеться про те, що "чорні скриньки" збитого літака "були доставлені до Парижа в п'ятницю в супроводі співробітників іранської цивільної авіації та судових органів".
Бахарванд також сказав, що "чорні скриньки" будуть розшифровані у Парижі в понеділок.
Нагадаємо, рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.
Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Франція запропонувала Україні спільно розшифрувати “чорні скриньки” збитого в Ірані літака МАУ.