МЗС: Франція запропонувала Україні спільно розшифрувати "чорні скриньки" збитого в Ірані літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Україна отримала запрошення від Франції для розшифровки українськими експертами “чорних скриньок” збитого над Тегераном пасажирського літака МАУ. Про це у Facebook написав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає УНН.
“Сьогодні Україна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці „чорних скриньок“ РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Леону 20 липня ц.р”, — написав Єнін.
Він додав, що завданням України є “забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752”. “Це наблизить всіх нас до встановлення справедливості та гідних компенсацій родинам загиблих”, — резюмував заступник очільника МЗС.
Нагадаємо, раніше Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA) повідомило, що розшифровка бортових самописців зі збитого над Тегераном пасажирського літака МАУ почнеться у Франції в липні.
У свою чергу в МЗС у відповідь на інформацію про передачу самописців відзначили, що Україна відноситься до обіцянки Тегерана зі стриманим оптимізмом.