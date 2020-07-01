МЗС: Франція запропонувала Україні спільно розшифрувати "чорні скриньки" збитого в Ірані літака МАУ

“Сьогодні Україна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці „чорних скриньок“ РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Леону 20 липня ц.р”, — написав Єнін.

Він додав, що завданням України є “забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752”. “Це наблизить всіх нас до встановлення справедливості та гідних компенсацій родинам загиблих”, — резюмував заступник очільника МЗС.

Нагадаємо, раніше Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA) повідомило, що розшифровка бортових самописців зі збитого над Тегераном пасажирського літака МАУ почнеться у Франції в липні.

У свою чергу в МЗС у відповідь на інформацію про передачу самописців відзначили, що Україна відноситься до обіцянки Тегерана зі стриманим оптимізмом.