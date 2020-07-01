МИД: Франция предложила Украине совместно расшифровать "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Украина получила приглашение от Франции для расшифровки украинскими экспертами “черных ящиков” сбитого над Тегераном пассажирского самолета МАУ. Об этом в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает УНН.
“Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке „черных ящиков“ РS752, которые (согласно предварительным обещаниям Ирана) должны прибыть в Леон 20 июля этого года”, — написал Енин.
Он добавил, что задачей Украины является “обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752”. “Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших”, — резюмировал заместитель главы МИД.
Напомним, ранее Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) сообщило, что расшифровка бортовых самописцев со сбитого над Тегераном пассажирского самолета МАУ начнутся во Франции в июле.
В свою очередь в МИД в ответ на информацию о передаче самописцев отметили, что Украина относится к обещанию Тегерана со сдержанным оптимизмом.