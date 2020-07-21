Катастрофа лайнера МАУ: Іран підтвердив намір надіслати делегацію в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Представники Ірану пообіцяли до кінця наступного тижня прибути до Києва для обговорення компенсацій за збиття пасажирського літака МАУ рейсу PS752 над Тегераном. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Представники Ірану пообіцяли до кінця наступного тижня прибути до Києва для обговорення компенсацій за збиття PS752. Розраховую, що цього тижня іранська сторона підтвердить дати і склад делегації. Зустріч дуже важлива, аби просунутися вперед у справі встановлення справедливості", - написав міністр.
Раніше сьогодні Кулеба заявив, що іранська делегація готова прибути до України вже на цьому тижні для ведення перемовин з Україною щодо компенсацій.
Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.
Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме - за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Представники Ірану пообіцяли до кінця наступного тижня прибути до Києва для обговорення компенсацій за збиття #PS752. Розраховую, що цього тижня іранська сторона підтвердить дати і склад делегації. Зустріч дуже важлива, аби просунутися вперед у справі встановлення справедливості.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2020