Катастрофа лайнера МАУ: Україна цього тижня очікує делегацію із Ірану

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Іран висловив готовність направити цього тижня делегацію в Україну на переговори щодо збиття літака МАУ рейсу PS752 над Тегераном. Про це на брифінгу у вівторок розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Вчора ми отримали інформацію про те, що іранська делегація готова прибути до України вже на цьому тижні для ведення перемовин з нами щодо компенсацій. Ми давно наполягали на такому візиті, ми готові до цих переговорів, і розраховуємо на те, що сьогодні Іран вже офіційно підтвердить візит своїх представників і на цьому тижні у Києві відбудуться такі перемовини", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що для України, як і для інших держав, громадяни яких постраждали у цій авіакатастрофі, справедливість щодо жертв трагедії є фундаментальною ціллю.

Він нагадав також вимоги України до Ірану.

"Перше – Іран має визнати свою міжнародно-правову відповідальність за збиття українського літака. Друге – Іран повинен вибачитись та дати запевнення в тому, що подібні події ніколи не повторяться. Третє – Іран повинен провести технічне розслідування, відповідно до вимог Чикагської конвенції. Четверте – Іран повинен провести неупереджене і незалежне кримінальне розслідування і притягнути всіх винних до відповідальності. П’яте – Іран повинен виплатити належну компенсацію", - зазначив дипломат.

Він додав, що ці вимоги є абсолютно легітимними, вони базуються на міжнародному праві і базовому принципі справедливості.

Нагадаємо, наприкінці червня Іран заявив про готовність вирішувати питання компенсації за збитий український Boeing.

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