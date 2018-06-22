Каталонія знову виступила проти Іспанії

Крім того, каталонський уряд не запрошуватиме представників королівського двору на організовані каталонською владою заходи.

Як повідомляв УНН, прем’єр Каталонії Кім Торра висловився за створення незалежної республіки, водночас запропонувавши переговори новому прем’єру Іспанії Педро Санчесу.

Раніше, правоохоронці Іспанії в Барселоні провели масштабну операцію в зв'язку з незаконним фінансуванням референдуму по незалежності Каталонії 1 жовтня 2017 року. В рамках операції затримано щонайменше 25 осіб.