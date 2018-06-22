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Каталонія знову виступила проти Іспанії

Каталонія знову виступила проти Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Каталонська влада у п'ятницю заявила, що розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії з огляду на те, що король досі не вибачився за "покривання насильства" під час референдуму за незалежність регіону минулого року. Таке рішення означає, що представники Каталонії більше не будуть брати участь у заходах, організованих іспанським королівським двором. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Mundo

Крім того, каталонський уряд не запрошуватиме представників королівського двору на організовані каталонською владою заходи.

Як повідомляв УНН, прем’єр Каталонії Кім Торра висловився за створення незалежної республіки, водночас запропонувавши переговори новому прем’єру Іспанії Педро Санчесу. 

Раніше, правоохоронці Іспанії в Барселоні провели масштабну операцію в зв'язку з незаконним фінансуванням референдуму по незалежності Каталонії 1 жовтня 2017 року. В рамках операції затримано щонайменше 25 осіб. 

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