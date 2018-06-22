Каталония вновь выступила против Испании

Кроме того, каталонское правительство не будет приглашать представителей королевского двора на организованные каталонской властями мероприятия.

Как сообщал УНН, премьер Каталонии Ким Торра высказался за создание независимой республики, одновременно предложив переговоры новому премьеру Испании Педро Санчесу.

Ранее правоохранители Испании в Барселоне провели масштабную операцию в связи с незаконным финансированием референдума по независимости Каталонии 1 октября 2017. В рамках операции задержаны по меньшей мере 25 человек.