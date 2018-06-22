Каталония вновь выступила против Испании

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 42029 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 97110 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 107360 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 122696 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141548 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145797 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 185446 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157122 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143188 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130737 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Каталония вновь выступила против Испании

Каталония вновь выступила против Испании

Киев  •  УНН

 • 10524 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Каталонская власть в пятницу заявила, что разрывает протокольные отношения с королевским двором Испании ввиду того, что король до сих пор не извинился за "покрытие насилия" во время референдума за независимость региона в прошлом году. Такое решение означает, что представители Каталонии больше не будут участвовать в мероприятиях, организованных испанским королевским двором. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Mundo

Кроме того, каталонское правительство не будет приглашать представителей королевского двора на организованные каталонской властями мероприятия.

Как сообщал УНН, премьер Каталонии Ким Торра высказался за создание независимой республики, одновременно предложив переговоры новому премьеру Испании Педро Санчесу.

Ранее правоохранители Испании в Барселоне провели масштабную операцию в связи с незаконным финансированием референдума по независимости Каталонии 1 октября 2017. В рамках операции задержаны по меньшей мере 25 человек.

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