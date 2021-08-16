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Касацію на вирок Януковичу відклали до 6 вересня

Касацію на вирок Януковичу відклали до 6 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Верховний Суд відтермінував до 6 вересня засідання щодо розгляду касаційних скарг захисту експрезидента України Віктора Януковича на рішення судів двох інстанцій у справі про державну зраду, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Відкласти на 6 вересня на 11:00”, — сказав суддя.

Деталі

Суддя повідомив, що на адресу Верховного Суду надійшов лист з Офісу Генерального прокурора, в якому повідомлялося, що до ОГП надійшло звернення адвоката Януковича про вжиття заходів щодо оформлення дозволу на в’їзд до РФ для забезпечення дистанційної участі Януковича у розгляді касаційних скарг.

Через те, що це питання не належить до компетенції прокуратури, його переслали до суду для розгляду.

Суд вирішив долучити цей лист до матеріалів кримінального провадження.

Доповнення

Раніше Верховний Суд вже відкладав засідання для надання часу адвокату прибути до клієнта в РФ для забезпечення його участі в судовому засіданні по відеоконференцзв’язку.

Нагадаємо, суд пропонував стороні захисту забезпечити участь Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення “TrueConf” для відеоконференцзвʼязку.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича. Справа пішла в касацію.

Українські Національні Новини

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