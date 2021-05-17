Касацію на вирок Януковичу відклали до 16 серпня: адвокати хочуть з'їздити в РФ

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“Кримінальне провадження стосовно Януковича... відкласти на 16 серпня на 12:00”, — сказав суддя.

Деталі

Так, адвокат Олександр Байдик під час судового засідання по відеозв’язку повідомив, що не зміг потрапити в Росію до Януковича та попросив додатковий часу для зустрічі з клієнтом для забезпечення його участі в судовому засіданні по відеоконференцзвʼязку.

Захисник Віталій Сердюк пояснив, що відкласти засідання необхідно для того, щоб надіслали до компетентних органів РФ звернення з мотивуванням необхідності прибути адвокату для забезпечення надання правової допомоги та зв’язку з Януковичем.

“Клієнт бажає взяти участь”, — додав адвокат.

Окрім того, Сердюк зазначив, що захист не може спілкуватися з Януковичем по телефону через цілу низку підстав.

“Зокрема у нас є відомості про вжиття заходів здійснення негласного контролю, тому (необхідно — ред.) забезпечити можливість передачі конфіденційної інформації, кожен раз, коли потрібно обговорити позицію, ми відбували до відрядження і в рамках відрядження всі ці питання обговорювали. Зараз з урахуванням карантину виникли з цим певні складнощі”, — розповів Сердюк.

При цьому Верховний Суд відмовив у визнанні обов’язковою участі Януковича у судовому засіданні під час касаційного розгляду його справи.

Раніше Верховний Суд запропонував стороні захисту забезпечити участь Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення "TrueConf" для відеоконференцзвʼязку.

Доповнення

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича. Справа пішла в касацію.