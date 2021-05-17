Касацію на вирок Януковичу відклали до 16 серпня: адвокати хочуть з'їздити в РФ

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 14599 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 54018 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 139656 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 175949 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 158166 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 158355 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 108891 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88050 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 208439 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89529 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.9м/с
75%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 91888 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 32901 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 45773 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 54793 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 71464 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 175538 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 208439 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 300027 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 464823 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 448822 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 15246 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 40007 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 44987 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 45123 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 45759 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Касацію на вирок Януковичу відклали до 16 серпня: адвокати хочуть з'їздити в РФ

Київ • УНН

 • 14329 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Верховний Суд відклав на 16 серпня засідання щодо розгляду касаційних скарг захисту експрезидента України Віктора Януковича на рішення судів двох інстанцій у справі про державну зраду для надання часу адвокату прибути до клієнта в РФ для забезпечення його участі в судовому засіданні по відеоконференцзв'язку, передає кореспондент УНН.

Касацію на вирок Януковичу відклали до 16 серпня: адвокати хочуть з'їздити в РФ

Цитата:

“Кримінальне провадження стосовно Януковича... відкласти на 16 серпня на 12:00”, — сказав суддя.

Деталі

Так, адвокат Олександр Байдик під час судового засідання по відеозв’язку повідомив, що не зміг потрапити в Росію до Януковича та попросив додатковий часу для зустрічі з клієнтом для забезпечення його участі в судовому засіданні по відеоконференцзвʼязку.

Захисник Віталій Сердюк пояснив, що відкласти засідання необхідно для того, щоб надіслали до компетентних органів РФ звернення з мотивуванням необхідності прибути адвокату для забезпечення надання правової допомоги та зв’язку з Януковичем.

“Клієнт бажає взяти участь”, — додав адвокат.

Окрім того, Сердюк зазначив, що захист не може спілкуватися з Януковичем по телефону через цілу низку підстав.

“Зокрема у нас є відомості про вжиття заходів здійснення негласного контролю, тому (необхідно — ред.) забезпечити можливість передачі конфіденційної інформації, кожен раз, коли потрібно обговорити позицію, ми відбували до відрядження і в рамках відрядження всі ці питання обговорювали. Зараз з урахуванням карантину виникли з цим певні складнощі”, — розповів Сердюк.

При цьому Верховний Суд відмовив у визнанні обов’язковою участі Януковича у судовому засіданні під час касаційного розгляду його справи.

Раніше Верховний Суд запропонував стороні захисту забезпечити участь Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення "TrueConf" для відеоконференцзвʼязку.

Доповнення

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича. Справа пішла в касацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36