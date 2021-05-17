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Кассацию на приговор Януковичу отложили до 16 августа: адвокаты хотят съездить в РФ

Киев • УНН

 • 14329 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Верховный Суд отложил на 16 августа заседание по рассмотрению кассационных жалоб защиты экс-президента Украины Виктора Януковича на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене для предоставления времени адвокату прибыть к клиенту в РФ для обеспечения его участия в судебном заседании по видеоконференцсвязи, передает корреспондент УНН.

Кассацию на приговор Януковичу отложили до 16 августа: адвокаты хотят съездить в РФ

Цитата:

"Уголовное производство в отношении Януковича... отложить на 16 августа на 12:00", - сказал судья.

Детали

Так, адвокат Александр Байдык во время судебного заседания по видеосвязи сообщил, что не смог попасть в Россию к Януковичу и попросил дополнительное время для встречи с клиентом для обеспечения его участия в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

Защитник Виталий Сердюк пояснил, что отложить заседание необходимо для того, чтобы прислали в компетентные органы РФ обращение с мотивировкой необходимости прибыть адвокату для обеспечения предоставления правовой помощи и связи с Януковичем.

"Клиент желает принять участие", - добавил адвокат.

Кроме того, Сердюк отметил, что защита не может общаться с Януковичем по телефону по целому ряду оснований.

"В частности у нас есть сведения о принятии мер осуществления негласного контроля, поэтому (необходимо - ред.) обеспечить возможность передачи конфиденциальной информации, каждый раз, когда нужно обсудить позицию, мы отбывали в командировки и в рамках командировки все эти вопросы обсуждали. Сейчас с учетом карантина возникли с этим определенные сложности", - рассказал Сердюк.

При этом Верховный Суд отказал в признании обязательным участия Януковича в судебном заседании во время кассационного рассмотрения его дела.

Ранее Верховный Суд предложил стороне защиты обеспечить участие Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения "TrueConf" для видеоконференцсвязи.

Дополнение

24 января 2019 Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Дело пошло в кассацию.

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