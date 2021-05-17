Кассацию на приговор Януковичу отложили до 16 августа: адвокаты хотят съездить в РФ

КИЕВ. 17 мая. УНН. Верховный Суд отложил на 16 августа заседание по рассмотрению кассационных жалоб защиты экс-президента Украины Виктора Януковича на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене для предоставления времени адвокату прибыть к клиенту в РФ для обеспечения его участия в судебном заседании по видеоконференцсвязи, передает корреспондент УНН.