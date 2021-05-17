Кассацию на приговор Януковичу отложили до 16 августа: адвокаты хотят съездить в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Верховный Суд отложил на 16 августа заседание по рассмотрению кассационных жалоб защиты экс-президента Украины Виктора Януковича на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене для предоставления времени адвокату прибыть к клиенту в РФ для обеспечения его участия в судебном заседании по видеоконференцсвязи, передает корреспондент УНН.
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"Уголовное производство в отношении Януковича... отложить на 16 августа на 12:00", - сказал судья.
Детали
Так, адвокат Александр Байдык во время судебного заседания по видеосвязи сообщил, что не смог попасть в Россию к Януковичу и попросил дополнительное время для встречи с клиентом для обеспечения его участия в судебном заседании по видеоконференцсвязи.
Защитник Виталий Сердюк пояснил, что отложить заседание необходимо для того, чтобы прислали в компетентные органы РФ обращение с мотивировкой необходимости прибыть адвокату для обеспечения предоставления правовой помощи и связи с Януковичем.
"Клиент желает принять участие", - добавил адвокат.
Кроме того, Сердюк отметил, что защита не может общаться с Януковичем по телефону по целому ряду оснований.
"В частности у нас есть сведения о принятии мер осуществления негласного контроля, поэтому (необходимо - ред.) обеспечить возможность передачи конфиденциальной информации, каждый раз, когда нужно обсудить позицию, мы отбывали в командировки и в рамках командировки все эти вопросы обсуждали. Сейчас с учетом карантина возникли с этим определенные сложности", - рассказал Сердюк.
При этом Верховный Суд отказал в признании обязательным участия Януковича в судебном заседании во время кассационного рассмотрения его дела.
Ранее Верховный Суд предложил стороне защиты обеспечить участие Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения "TrueConf" для видеоконференцсвязи.
Дополнение
24 января 2019 Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.
Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Дело пошло в кассацию.