"Карпати" визначились із чотирма суперниками на зборі в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Протягом трьохтижневого збору на Середземноморському узбережжі Туреччини, львівські “Карпати” проведуть шість товариських матчів. Про це інформує сайт “левів”, передає УНН.
Наприкінці місяця, а саме 29 січня, “зелено-білі” зустрінуться із азербайджанським клубом “Кешля” з Баку (колишня назва — “Інтер”), який очолює український спеціаліст Юрій Максимов.
1-го лютого львів’яни зіграють проти польської “Ягелонії” із Бьялостоку, а 4 лютого проти болгарського “Септемврі”.
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Зазначимо, що наразі уточнюються суперники, із якими “Карпати” проведуть спаринги 8 та 14 лютого, однак є попередня домовленість про матч проти угорського “Дебрецена” на 11 лютого.
Додамо також, “Дебрецен” займає 3-тє місце в першості Угорщини, “Кешля” в своєму внутрішньому чемпіонаті — 7-ма, “Септемврі” — 10-й, “Ягелонія” — 4-та.
Нагадаємо, львівські “Карпати” зазнали кадрових втрат під час зимової паузи чемпіонату України з футболу.