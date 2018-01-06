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"Карпаты" определились с четырьмя соперниками на сборе в Турции

Киев • УНН

 • 10541 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В течение трехнедельного сбора на Средиземноморском побережье Турции, львовские “Карпаты” проведут шесть товарищеских матчей. Об этом сообщает сайт “львов”, передает УНН.

"Карпаты" определились с четырьмя соперниками на сборе в Турции

В конце месяца, а именно 29 января, “зелено-белые” встретятся с азербайджанским клубом “Кешля” из Баку (прежнее название — “Интер”), который возглавляет украинский специалист Юрий Максимов.

1 февраля львовяне сыграют против польской “Ягелония” с Бьялостоку, а 4 февраля против болгарского “Септември”.

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Отметим, что сейчас уточняются соперники, с которыми “Карпаты” проведут спарринги 8 и 14 февраля, однако есть предварительная договоренность о матче против венгерского “Дебрецена” на 11 февраля.

Добавим также, “Дебрецен” занимает 3-е место в первенстве Венгрии, “Кешля” в своем внутреннем чемпионате — 7-я, “Септември” — 10-й, “Ягелония” — 4-та.

Напомним, львовские “Карпаты” потерпели кадровых потерь во время зимней паузы чемпионата Украины по футболу.

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