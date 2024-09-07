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Капсула Boeing Starliner повертається на Землю після місії без екіпажу

Капсула Boeing Starliner повертається на Землю після місії без екіпажу

Київ • УНН

 • 23205 перегляди

Капсула Boeing Starliner від'єдналася від МКС і прямує до Землі без екіпажу після 8-місячної місії. Повернення стане ключовим тестом маневрових можливостей після несправностей двигунів, що призвели до тривалого розслідування.

Космічний корабель Boeing Starliner у п'ятницю від'єднався від Міжнародної космічної станції (МКС) і вирушив до Землі без екіпажу, завершуючи затяжну тестову місію, сповнену технічних проблем. Перші два астронавти, які мали летіти на Starliner у червні цього року, Бутч Вілмор і Суні Вільямс, залишилися на МКС разом із сімома іншими астронавтами, оскільки Starliner автономно покинув станцію о 18:04 за східним часом (2204 GMT), пише Reuters, передає УНН

Деталі

Вілмор і Вільямс попрощалися з капсулою, чий несправний руховий комплекс продовжив їхню початкову восьмиденну тестову місію до восьми місяців. Замість того, щоб повернутися на Starliner, астронавти повернуться на Землю у лютому 2025 року на космічному кораблі SpaceX, як повідомило NASA минулого тижня.

Інженери Boeing завантажили нове програмне забезпечення для Starliner, що дозволяє капсулі повернутися на Землю без екіпажу. Ця подорож стане ключовим тестом маневрових можливостей Starliner.

Капсула використає свої маневрові двигуни для поступового зниження орбіти і входу в атмосферу Землі приблизно о 23:17 (0317 GMT у суботу), після чого очікується парашутна посадка о 00:03 на полігоні Вайт-Сендс у Нью-Мексико.

Раніше п'ять із 28 маневрових двигунів Starliner вийшли з ладу, коли Вілмор і Вільямс були на борту під час підходу до МКС у червні. Той самий руховий комплекс також мав кілька витоків гелію, який використовується для тиску в двигунах.

Незважаючи на успішну стиковку 6 червня, ці несправності призвели до багатомісячного розслідування Boeing за підтримки NASA, що обійшлося компанії в $125 мільйонів, збільшивши загальні перевитрати на програму Starliner до понад $1,6 мільярда з 2016 року.

Доповнення

Проблеми зі Starliner тривають з моменту невдалого тестового польоту без екіпажу на МКС у 2019 році. У 2022 році відбулася повторна місія, яка здебільшого пройшла успішно, хоча деякі двигуни знову вийшли з ладу.

Проблеми з Starliner підривають позиції Boeing у космічній галузі, де компанія домінувала десятиліттями до появи SpaceX Ілона Маска, яка запропонувала дешевші запуски супутників і астронавтів та змінила спосіб роботи NASA з приватними компаніями.

Після приземлення Starliner у Нью-Мексико, Boeing планує продовжити розслідування причин несправності двигунів у космосі. Однак секція з двигунами — "сервісний модуль", що відповідає за маневрові можливості у космосі, — відділиться від капсули перед входом в атмосферу Землі і згорить під час входу. Це означає, що Boeing доведеться використовувати симуляції для з'ясування причин несправностей двигунів у космосі.

Starliner, обладнаний тепловим щитом для захисту під час входу в атмосферу, розгорне серію парашутів для уповільнення спуску, а також надує зовнішні повітряні подушки перед посадкою для пом'якшення удару.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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