Капсула Boeing Starliner возвращается на Землю после миссии без экипажа

Космический корабль Boeing Starliner в пятницу отсоединился от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле без экипажа, завершая затяжную тестовую миссию, полную технических проблем. Первые два астронавта, которые должны были лететь на Starliner в июне этого года, Бутч Уилмор и Суни Уильямс, остались на МКС вместе с семью другими астронавтами, поскольку Starliner автономно покинул станцию в 18:04 по восточному времени (2204 GMT), пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Уилмор и Уильямс попрощались с капсулой, чей неисправный двигательный комплекс продлил их первоначальную восьмидневную тестовую миссию до восьми месяцев. Вместо того, чтобы вернуться на Starliner, астронавты вернутся на Землю в феврале 2025 года на космическом корабле SpaceX, как сообщило NASA на прошлой неделе.

Инженеры Boeing загрузили новое программное обеспечение для Starliner, позволяющее капсуле вернуться на Землю без экипажа. Это путешествие станет ключевым тестом маневренных возможностей Starliner.

Капсула использует свои маневровые двигатели для постепенного снижения орбиты и входа в атмосферу Земли примерно в 23:17 (0317 GMT в субботу), после чего ожидается парашютная посадка в 00:03 на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Ранее пять из 28 маневровых двигателей Starliner вышли из строя, когда Уилмор и Уильямс были на борту во время подхода к МКС в июне. Тот же двигательный комплекс также имел несколько утечек гелия, который используется для давления в двигателях.

Несмотря на успешную стыковку 6 июня, эти неисправности привели к многомесячному расследованию Boeing при поддержке NASA, что обошлось компании в $125 миллионов, увеличив общие перерасходы на программу Starliner до более $1,6 миллиарда с 2016 года.

Дополнение

Проблемы со Starliner продолжаются с момента неудачного тестового полета без экипажа на МКС в 2019 году. В 2022 году состоялась повторная миссия, которая по большей части прошла успешно, хотя некоторые двигатели снова вышли из строя.

Проблемы со Starliner подрывают позиции Boeing в космической отрасли, где компания доминировала десятилетиями до появления SpaceX Илона Маска, которая предложила более дешевые запуски спутников и астронавтов и изменила способ работы NASA с частными компаниями.

После приземления Starliner в Нью-Мексико, Boeing планирует продолжить расследование причин неисправности двигателей в космосе. Однако секция с двигателями - «сервисный модуль», отвечающий за маневровые возможности в космосе, - отделится от капсулы перед входом в атмосферу Земли и сгорит во время входа. Это означает, что Boeing придется использовать симуляции для выяснения причин неисправностей двигателей в космосе.

Starliner, оборудованный тепловым щитом для защиты при входе в атмосферу, развернет серию парашютов для замедления спуска, а также надует внешние воздушные подушки перед посадкой для смягчения удара.