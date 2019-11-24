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Капітан збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в чемпіонаті Японії

Київ • УНН

 • 11186 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов заключив контракт з японським клубом "Фінікс" з міста Ічіномія. Про це в Twitter повідомляє агент Мишко Ражнатович, передає УНН.

Після виступів минулого сезону за іспанські "Бургос" та "Фуенлабраду", українець довгий час залишався вільним агентом. Не знайшовши гідних пропозицій з топових європейських чемпіонатів, він обрав варіант продовження кар'єри в Азії.

Нова команда Кравцова виступає у центральному дивізіоні чемпіонату Японії, але йде останньою – 16 поразок в 16 матчах.

Примітно, що в клубів виступає троє американців один з яких Девід Ібенкс, який свого часу виступав за титулований клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".

Зауважимо, що за свою кар'єру Кравцов пограв в клубах НБА "Детройт" і "Фінікс", а також виступав в топ-команді Євроліги – "ЦСКА".

Українські Національні Новини

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