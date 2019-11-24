Капитан сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в чемпионате Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов заключил контракт с японским клубом "Финикс" из города Ичиномия. Об этом в Twitter сообщает агент Миша Ражнатович, передает УНН.
После выступлений в прошлом сезоне за испанские "Бургос" и "Фуэнлабрада", украинец долгое время оставался свободным агентом. Не найдя достойных предложений из топовых европейских чемпионатов, он выбрал вариант продолжения карьеры в Азии.
Новая команда Кравцова выступает в центральном дивизионе чемпионата Японии, но идет последней - 16 поражений в 16 матчах.
Примечательно, что у клубов выступает трое американцев один из которых Дэвид Ибэнкс, который в свое время выступал за титулованный клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".
Заметим, что за свою карьеру Кравцов поиграл в клубах НБА "Детройт" и "Финикс", а также выступал в топ-команде Евролиги - "ЦСКА".