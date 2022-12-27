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Канцлера Шольца розкритикували у Бундестазі за відмову передати Києву танки

Канцлера Шольца розкритикували у Бундестазі за відмову передати Києву танки

Київ • УНН

 • 332979 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн розкритикувала політику канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання зброї Україні, закликавши до довгострокового та превентивного планування військової допомоги Києву. Про це вона заявила в інтерв'ю RND, пише УНН.

Деталі

Штрак-Циммерман назвала цей підхід правильним, коли її запитали про необхідність планувати поставки на кілька місяців вперед.

"Це був би правильний крок, і ми маємо зробити це у тісній взаємодії з українською армією та партнерами по НАТО. росія не припинить тероризувати Україну. Німеччина має розробити сценарій зі своїми партнерами щодо продовження підтримки найближчими місяцями", - наголосила вона.

"Зброя має бути доставлена заздалегідь до місць, де вже виникають вузькі місця", - сказала Штрак-Циммерман.

За її словами, Німеччина не має стратегії.

"Це проблема. Завжди реагувати на українські заклики про допомогу - це не довгострокова стратегія", - сказала вона.
Відмова Німеччини поставити Україні бойові танки "не тільки незрозуміла, а й тривожно недалекоглядна", заявила Штрак-Циммерман.

"Я так втомилася від виправдання, чому ми не можемо поставити танки. Особливо коли я чую, що ці поставки будуть особливою провокацією для росії. Ми успішно поставили самохідні гаубиці, зенітні гармати, артилерійські системи та високоефективні зенітні комплекси, щоб урятувати тисячі життів. Танки тепер стануть важливим доповненням щоб відкинути російські війська", - додала вона.

"Той, хто фантазує, що таким чином буде перетнута якась "червона лінія" щодо росії, розповідає історію агресора, а не жертви", - підкреслила Штрак-Циммерман, зазначивши, що західний світ "чекає дій з боку Німеччини".

Доповнення

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подив, чому уряд Німеччини зволікає з постачанням Києву бойових машин піхоти Marder та танків Leopard. В інтерв'ю Süddeutsche Zeitung Шольц пояснив, що Німеччина дотримується трьох принципів щодо постачання зброї Україні.

"По-перше, ми максимально підтримуємо Україну. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і росією. І по-третє, Німеччина не діятиме самотужки. Це критерії нашої рішучої і водночас виваженої політики, і вони будуть застосовуватись і наступного року", - сказав канцлер.

На запитання, що має відбутися у 2023 році, щоб Україна отримала танки з Німеччини, Шольц зазначив "небезпека подальшої ескалації війни".

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