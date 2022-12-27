Канцлера Шольца подвергли критике в Бундестаге за отказ передать Киеву танки

Детали

Штрак-Циммерман назвала этот подход правильным, когда ее спросили о необходимости планировать поставки на несколько месяцев вперед.

"Это был бы правильный шаг, и мы должны сделать это в тесном взаимодействии с украинской армией и партнерами по НАТО. россия не прекратит терроризировать Украину. Германия должна разработать сценарий со своими партнерами по продолжению поддержки в ближайшие месяцы", - подчеркнула она.

"Оружие должно быть доставлено заранее в места, где уже возникают узкие места", - сказала Штрак-Циммерман.

По ее словам, Германия не имеет стратегии.

"Это проблема. Всегда реагировать на украинские призывы о помощи – это не долгосрочная стратегия", - сказала она.

Отказ Германии поставить Украине боевые танки "не только непонятный, но и тревожно недальновидный", заявила Штрак-Циммерман.

"Я так устала от оправдания, почему мы не можем поставить танки. Особенно когда я слышу, что эти поставки будут особой провокацией для россии. Мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные пушки, артиллерийские системы и высокоэффективные зенитные комплексы, чтобы спасти тысячи жизней. Танки теперь станут важным дополнением чтобы отбросить российские войска", - добавила она.

"Тот, кто фантазирует, что таким образом будет пересечена какая-то "красная линия" в отношении россии, рассказывает историю агрессора, а не жертвы", - подчеркнула Штрак-Циммерман, отметив, что западный мир "ждет действий со стороны Германии".

Дополнение

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недоумение, почему правительство Германии медлит с поставкой Киеву боевых машин пехоты Marder и танков Leopard. В интервью Süddeutsche Zeitung Шольц объяснил, что Германия придерживается трех принципов по поставке оружия Украине.

"Во-первых, мы максимально поддерживаем Украину. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и россией. И в-третьих, Германия не будет действовать в одиночку. Это критерии нашей решительной и одновременно взвешенной политики, и они будут применяться и в следующем году", - сказал канцлер.

На вопрос, о том, что должно случится в 2023 году, чтобы Украина получила танки из Германии, Шольц отметил "опасность дальнейшей эскалации войны".