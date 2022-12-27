Канцлера Шольца подвергли критике в Бундестаге за отказ передать Киеву танки

ukru
Эксклюзив
16:00 • 11551 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 69144 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 107958 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 104397 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 100105 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 81261 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109797 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135558 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122803 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136329 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 65935 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 113502 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 128692 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125579 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110172 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223409 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 254041 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 192903 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198561 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234044 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 51185 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 110181 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117235 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124968 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140193 просмотра
Актуальное
Канцлера Шольца подвергли критике в Бундестаге за отказ передать Киеву танки

Канцлера Шольца подвергли критике в Бундестаге за отказ передать Киеву танки

Киев • УНН

 • 332978 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн раскритиковала политику канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам оружия Украине, призвав к долгосрочному и превентивному планированию военной помощи Киеву. Об этом она заявила в интервью RND, пишет УНН.

Детали

Штрак-Циммерман назвала этот подход правильным, когда ее спросили о необходимости планировать поставки на несколько месяцев вперед.

"Это был бы правильный шаг, и мы должны сделать это в тесном взаимодействии с украинской армией и партнерами по НАТО. россия не прекратит терроризировать Украину. Германия должна разработать сценарий со своими партнерами по продолжению поддержки в ближайшие месяцы", - подчеркнула она.

"Оружие должно быть доставлено заранее в места, где уже возникают узкие места", - сказала Штрак-Циммерман.

По ее словам, Германия не имеет стратегии.

"Это проблема. Всегда реагировать на украинские призывы о помощи – это не долгосрочная стратегия", - сказала она.
Отказ Германии поставить Украине боевые танки "не только непонятный, но и тревожно недальновидный", заявила Штрак-Циммерман.

"Я так устала от оправдания, почему мы не можем поставить танки. Особенно когда я слышу, что эти поставки будут особой провокацией для россии. Мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные пушки, артиллерийские системы и высокоэффективные зенитные комплексы, чтобы спасти тысячи жизней. Танки теперь станут важным дополнением чтобы отбросить российские войска", - добавила она.

"Тот, кто фантазирует, что таким образом будет пересечена какая-то "красная линия" в отношении россии, рассказывает историю агрессора, а не жертвы", - подчеркнула Штрак-Циммерман, отметив, что западный мир "ждет действий со стороны Германии".

Дополнение

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недоумение, почему правительство Германии медлит с поставкой Киеву боевых машин пехоты Marder и танков Leopard. В интервью Süddeutsche Zeitung Шольц объяснил, что Германия придерживается трех принципов по поставке оружия Украине.

"Во-первых, мы максимально поддерживаем Украину. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и россией. И в-третьих, Германия не будет действовать в одиночку. Это критерии нашей решительной и одновременно взвешенной политики, и они будут применяться и в следующем году", - сказал канцлер.

На вопрос, о том, что должно случится в 2023 году, чтобы Украина получила танки из Германии, Шольц отметил "опасность дальнейшей эскалации войны".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы