Канцлер Німеччини висловив надію на поразку Трампа на виборах 2024 року

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Той факт, що Трамп знову хоче балотуватися, не надто вражає, заявив канцлер телеканалу NDTV у кулуарах саміту G20 на Балі, Індонезія.

Шольц закликав американських виборців знову відмовитися від демагогії на президентських виборах 2024 року.

Лідер Німеччини також похвалив чинного президента Джо Байдена, заявивши, що він здоровий і розумний, дуже досвідчений політик, який займається питаннями світового розвитку і важливий пропагандист трансатлантичних зв'язків.

На питання, чи відіграла роль заява Трампа у вівторок про те, що він знову балотується, на саміті G20, Шольц відповів: «Можливо, найкраща новина полягає в тому, що ніяк».

Доповнення

Світовим лідерам зазвичай не властиво втручатися у президентські перегони за кордоном навіть на ранніх етапах, але Берлін та більшість німців зітхнули з полегшенням, коли Байден переміг Трампа у 2021 році.

Відносини між Німеччиною та США досягли рекордно низького рівня при Трампі, який часто націлювався на Німеччину та тодішнього канцлера Ангелу Меркель.

Трамп особливо не шанував Німеччину, критикуючи її активне сальдо торговельного балансу - заявивши на своєму першому саміті НАТО, що «німці дуже, дуже погані», - і засудив її витрати на оборону, навіть припустивши, що Берлін винен «величезні суми грошей».