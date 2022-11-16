Канцлер Германии выразил надежду на поражение Трампа на выборах 2024 года

Детали

Тот факт, что Трамп снова хочет баллотироваться, не слишком впечатляет, заявил канцлер телеканала NDTV в кулуарах саммита G20 на Бали, Индонезия.

Шольц призвал американских избирателей вновь отказаться от демагогии на президентских выборах 2024 года.

Лидер Германии также похвалил действующего президента Джо Байдена, заявив, что он здоровый и умный, очень опытный политик, занимающийся вопросами мирового развития и важный пропагандист трансатлантических связей.

На вопрос, сыграло ли роль заявление Трампа во вторник о том, что он снова баллотируется, на саммите G20, Шольц ответил: «Возможно, лучшая новость заключается в том, что никак».

Дополнение

Мировым лидерам обычно не свойственно вмешиваться в президентскую гонку за границей даже на ранних этапах, но Берлин и большинство немцев вздохнули с облегчением, когда Байден победил Трампа в 2021 году.

Отношения между Германией и США достигли рекордно низкого уровня при Трампе, который часто нацеливался на Германию и тогдашнего канцлера Ангелу Меркель.

Трамп особо не уважал Германию, критикуя ее активное сальдо торгового баланса - заявив на своем первом саммите НАТО, что «немцы очень, очень плохи», - и осудил ее расходы на оборону, даже предположив, что Берлин виноват «огромные суммы денег».