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The Guardian

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Канцлер Німеччини Шольц підтвердив візит до Ізраїлю. Потім вирушить до Єгипту

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Канцлер ФРН Олаф Шольц приїхав до Ізраїлю після переговорів із королем Йорданії, з яким він обговорив ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Після Ізраїлю Шольц вирушить до Єгипту, повідомляє УНН.

Канцлер Німеччини Шольц підтвердив візит до Ізраїлю. Потім вирушить до Єгипту

Цитата

"Мій візит до Ізраїлю - це візит до друзів. Німеччина твердо стоїть на боці Ізраїлю. Після цього я поїду до Єгипту, щоб зустрітися з президентом Ас-Сісі. Йдеться про захист цивільного населення в секторі Газа та уникнення загострення ситуації", - написав канцлер ФРН у X.

Доповнення

Свій візит до Ізраїлю Шольц анонсував раніше, вказавши, що для нього "важливо висловити солідарність з Ізраїлем".

В Ізраїлі Шольц планує провести перемовини з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом і опозиційним політиком Бенні Ганцем, який минулого тижня приєднався до надзвичайного уряду Нетаньягу.

Додамо

Перед візитом до Ізраїлю канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з королем Йорданії. Він попередив «Хезболлу» та Іран, аби не втручалися в конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.

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