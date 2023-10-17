Канцлер Німеччини Шольц підтвердив візит до Ізраїлю. Потім вирушить до Єгипту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Канцлер ФРН Олаф Шольц приїхав до Ізраїлю після переговорів із королем Йорданії, з яким він обговорив ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Після Ізраїлю Шольц вирушить до Єгипту, повідомляє УНН.
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"Мій візит до Ізраїлю - це візит до друзів. Німеччина твердо стоїть на боці Ізраїлю. Після цього я поїду до Єгипту, щоб зустрітися з президентом Ас-Сісі. Йдеться про захист цивільного населення в секторі Газа та уникнення загострення ситуації", - написав канцлер ФРН у X.
Доповнення
Свій візит до Ізраїлю Шольц анонсував раніше, вказавши, що для нього "важливо висловити солідарність з Ізраїлем".
В Ізраїлі Шольц планує провести перемовини з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом і опозиційним політиком Бенні Ганцем, який минулого тижня приєднався до надзвичайного уряду Нетаньягу.
Додамо
Перед візитом до Ізраїлю канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з королем Йорданії. Він попередив «Хезболлу» та Іран, аби не втручалися в конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.