Канцлер Германии Шольц подтвердил визит в Израиль. Затем отправится в Египет

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"Мой визит в Израиль - это визит к друзьям. Германия твердо стоит на стороне Израиля. После этого я поеду в Египет, чтобы встретиться с президентом Ас-Сиси. Речь идет о защите гражданского населения в секторе Газа и избежании обострения ситуации", - написал канцлер ФРГ в X.

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Свой визит в Израиль Шольц анонсировал ранее, указав, что для него "важно выразить солидарность с Израилем".

В Израиле Шольц планирует провести переговоры с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и оппозиционным политиком Бенни Ганцем, который на прошлой неделе присоединился к чрезвычайному правительству Нетаньяху.

Добавим

Перед визитом в Израиль канцлер Германии Олаф Шольц встретился с королем Иордании. Он предупредил «Хезболлу» и Иран, чтобы не вмешивались в конфликт Израиля и ХАМАС.