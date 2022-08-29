Канцлер Німеччини окреслив бачення нового Європейського Союзу

Цитата

"Наша Європа об'єднана миром і свободою, вона відкрита для всіх європейських народів, які розділяють наші цінності", - підкреслив він, закликавши до більш стратегічного підходу до розширення ЄС з урахуванням геополітичних реалій.

"Україна, Республіка Молдова, а потім і Грузія, і, звичайно, країни Західних Балкан, вони належать нам, вони є частиною вільної та демократичної Європи. Їхнє членство в ЄС відповідає нашим інтересам", - сказав він.

Деталі

Канцлер Німеччини також закликав до інституційних реформ, щоб ЄС став ключовим гравцем у міжнародній політиці, здатним приймати прагматичні рішення та швидкі дії.

"Європейський союз, що складається з 30 або 36 членів, відрізнятиметься від сьогоднішнього союзу", - сказав він.

Замість одностайності Шольц запропонував голосування більшістю голосів з різних питань політики.

Він сказав, що реформування процедур ухвалення рішень запобіжить блокуванню вето однієї країни.

"Тому я запропонував поступовий перехід до голосування по більшості в різних галузях, таких як загальна зовнішня політика та податкова політика, знаючи, що це також матиме наслідки для Німеччини", - сказав він.

Додамо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав прийняти до Європейського Союзу Україну, Молдову та Грузію.