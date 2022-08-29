Канцлер Німеччини окреслив бачення нового Європейського Союзу

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 51648 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 57896 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 73904 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 80286 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 90900 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 143093 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 68894 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 146501 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 106715 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68786 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 93377 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 90584 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 14697 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 16167 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 17343 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 51632 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 143085 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 169962 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 146497 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 258581 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 91110 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 93877 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 41884 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 45338 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60053 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Канцлер Німеччини окреслив бачення нового Європейського Союзу

Київ • УНН

 • 127381 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок виклав своє бачення нового Європейського союзу, закликавши до значно більшої єдності європейських держав проти росії. Про це пише УНН з посиланням на dpa.

Канцлер Німеччини окреслив бачення нового Європейського Союзу

Цитата

"Наша Європа об'єднана миром і свободою, вона відкрита для всіх європейських народів, які розділяють наші цінності", - підкреслив він, закликавши до більш стратегічного підходу до розширення ЄС з урахуванням геополітичних реалій.

"Україна, Республіка Молдова, а потім і Грузія, і, звичайно, країни Західних Балкан, вони належать нам, вони є частиною вільної та демократичної Європи. Їхнє членство в ЄС відповідає нашим інтересам", - сказав він.

Деталі

Канцлер Німеччини також закликав до інституційних реформ, щоб ЄС став ключовим гравцем у міжнародній політиці, здатним приймати прагматичні рішення та швидкі дії.

"Європейський союз, що складається з 30 або 36 членів, відрізнятиметься від сьогоднішнього союзу", - сказав він.

Замість одностайності Шольц запропонував голосування більшістю голосів з різних питань політики.

Він сказав, що реформування процедур ухвалення рішень запобіжить блокуванню вето однієї країни.

"Тому я запропонував поступовий перехід до голосування по більшості в різних галузях, таких як загальна зовнішня політика та податкова політика, знаючи, що це також матиме наслідки для Німеччини", - сказав він.

Додамо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав прийняти до Європейського Союзу Україну, Молдову та Грузію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59