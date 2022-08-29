Шольц закликав прийняти до ЄС Україну, Молдову та Грузію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав прийняти до Європейського Союзу Україну, Молдову та Грузію. Про це він заявив, виступаючи з промовою у Карловому університеті у Празі, передає УНН із посиланням на DW.
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"Країни Західних Балкан, Україна, Республіка Молдова та в перспективі Грузія мають стати частиною ЄС. Це розширення на користь Європейського Союзу", – сказав Шольц.
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Канцлер зазначив, що Німеччина продовжить надавати Україні допомогу та підтримку у боротьбі проти російської агресії, і вже найближчими тижнями відправить сучасне озброєння, включаючи системи ППО, радари та безпілотники.
Водночас Шольц заявив, що Німеччині варто взяти на себе особливу відповідальність за нарощування потенціалу України у сфері ППО та артилерії.
У своїй промові вын також закликав до різкого посилення співпраці у сфері оборони, створення повністю дієздатної штаб-квартири ЄС та запропонував надати Німеччині одну з центральних ролей у справі забезпечення протиповітряної оборони у Північній та Східній Європі.
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25 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав навчання українських військових на полігоні Путлос у Шлезвіг-Гольштейні, а також пообіцяв і надалі надавати Україні військову підтримку.
Під час привітання України з Днем Незалежності канцлер Німеччини заявив, що Берлін і надалі постачатиме зброю стільки, скільки потрібно Києву – від самохідних гаубиць до систем протиповітряної оборони.