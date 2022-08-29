Канцлер Германии наметил видение нового Европейского Союза

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"Наша Европа объединена миром и свободой, она открыта для всех европейских народов, разделяющих наши ценности", - подчеркнул он, призвав к более стратегическому подходу к расширению ЕС с учетом геополитических реалий.

"Украина, Республика Молдова, а затем и Грузия, и, конечно, страны Западных Балкан, они принадлежат нам, они являются частью свободной и демократической Европы. Их членство в ЕС отвечает нашим интересам", - сказал он.

Детали

Канцлер Германии также призвал к институциональным реформам, чтобы ЕС стал ключевым игроком в международной политике, способным принимать прагматические решения и быстрые действия.

"Европейский союз, состоящий из 30 или 36 членов, будет отличаться от сегодняшнего союза", - сказал он.

Вместо единодушия Шольц предложил голосование большинством голосов по разным вопросам политики.

Он сказал, что реформирование процедур принятия решений предотвратит блокирование вето одной страны.

"Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию по большинству в разных областях, таких как общая внешняя политика и налоговая политика, зная, что это также будет иметь последствия для Германии", - сказал он.

Добавим

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал принять в Европейский Союз Украину, Молдову и Грузию.