Кандидатів на посади чотирьох держсекретарів визначили на конкурсі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На конкурсі визначили переможців на посаду державних секретарів до Міністерства внутрішніх справ, Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Про це йдеться у повідомленні Національного агентства України з питань державної служби, передає УНН.
За інформацією Нацдержслужби, визначені переможці на посади державних секретарів до чотирьох міністерств.
Зокрема, на посаду держсекретаря Міністерства культури рекомендовано кандидатуру Карандєєва Ростислава Володимировича, Міністерства інформаційної політики України – Біденка Артема Ігоровича.
При цьому, на посаду держсекретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості рекомендовано дві кандидатури - Немчинова Максима Олександровича та Підкоморну Юлію Анатоліївну.
Відповідно до результатів конкурсу на посаду держсекретаря Міністерства внутрішніх справ також рекомендовано дві кандидаутри - Тахтая Олексія Володимировича та Немчінова Олега Миколайовича.