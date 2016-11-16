Кандидатов на должности четырех госсекретарей определили на конкурсе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На конкурсе определили победителей на должность государственных секретарей в Министерство внутренних дел, Министерство культуры, Министерство информационной политики и Министерство энергетики и угольной промышленности. Об этом говорится в сообщении Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, передает УНН.
По информации Нацгосслужбы, определены победители на должности государственных секретарей в четыре министерства.
В частности, на должность госсекретаря Министерства культуры рекомендована кандидатура Карандеева Ростислава Владимировича, Министерства информационной политики Украины - Биденко Артема Игоревича.
При этом, на должность госсекретаря Министерства энергетики и угольной промышленности рекомендованы две кандидатуры - Немчинов Максим Александрович и Пидкоморная Юлия Анатольевна.
Согласно результатам конкурса на должность госсекретаря Министерства внутренних дел также рекомендованы две кандидаутры - Тахтай Алексей Владимирович и Немчинов Олег Николаевич.