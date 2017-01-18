Кандидат на посаду постпреда США при ООН: Росія намагається грати м'язами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Кандидат на посаду постійного представника США при ООН Ніккі Хейлі, яку запропонував обраний американський президент Дональд Трамп, закликала вести себе обережно і не довіряти Росії, передає УНН із посиланням на Reuters.
“Росія зараз намагається грати м’язами. Це те, що вони роблять. І я думаю, що нам завжди потрібно бути обережними. Я не думаю, що ми можемо їм довіряти”, — сказала вона.
Н.Хейлі також зазначила, що перш, ніж скасовувати антиросійські санкції, США повинні побачити “позитивні дії” з боку російського керівництва.
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росії і США треба співпрацювати там, де збігаються інтереси.
Нагадаємо, постійний представник США при ООН Саманта Пауер звинуватила Росію у агресії, що, за її словами, загрожує міжнародному порядку.