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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кандидат на должность постпреда США при ООН: Россия пытается играть мускулами

Кандидат на должность постпреда США при ООН: Россия пытается играть мускулами

Киев • УНН

 • 9354 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которую предложил выбранный американский президент Дональд Трамп, призвала вести себя осторожно и не доверять России, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Россия сейчас пытается играть мускулами. Это то, что они делают. И я думаю, что нам всегда нужно быть осторожными. Я не думаю, что мы можем им доверять", - сказала она.

Н.Хейли также отметила, что прежде, чем отменять антироссийские санкции, США должны увидеть "позитивные действия" со стороны российского руководства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что России и США надо сотрудничать там, где совпадают интересы.

Напомним, постоянный представитель США при ООН С.Пауэр обвинила Россию в агрессии, что, по ее словам, грозит международному порядку.

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