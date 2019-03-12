Канал HBO опублікував перший трейлер нового серіалу "Чорнобиль"

КИЇВ. 12 березня. УНН. Американський телеканал HBO, відомий серіалами "Гра престолів" та "Справжній детектив", опублікував перший трейлер нового п'ятисерійного фільму "Чорнобиль", що розповідає про катастрофу на радянській атомній електростанції у 1986 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на відео, опубліковане каналом в мережі Youtube.