Канал HBO опублікував перший трейлер нового серіалу "Чорнобиль"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Американський телеканал HBO, відомий серіалами "Гра престолів" та "Справжній детектив", опублікував перший трейлер нового п'ятисерійного фільму "Чорнобиль", що розповідає про катастрофу на радянській атомній електростанції у 1986 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на відео, опубліковане каналом в мережі Youtube.
Коротке відео змальовує уривчасту хронологію подій під час найжахливішої техногенної катастрофи світу.
Кадри трейлеру демонструють подив і занепокоєність громадян, які побачили вогнище над дахом енергоблоку, колону пожежних машин, що рухаються вночі до палаючої електростанції, жах рятувальників від зіткнення з катастрофою, паніку та евакуацію людей з Прип'яті.
Прем'єра мінісеріалу про розпочнеться у травні цього року.
Режисером картини виступив творець відомого серіалу "Пуститися берега" ("Breaking Bad") Джоан Ренк, а продюсером - Керолін Штраус, яка працювала над серіалами "Секс і місто" та "Гра престолів". Також над "Чорнобилем" працював продюсер серіалу "Чорне дзеркало".
Серіал зняли у столиці Литві - Вільнюсі.
Головні ролі зіграли Стеллан Скарсгард ("Меланхолія"), та Емілі Вотсон ("Червоний дракон").
Як повідомляв УНН, місяць тому телеканал HBO опублікував перші кадри нового мінісеріалу.
Нагадаємо, за минулий рік зону відчуження довкола Чорнобильської атомної електростанції відвідали більше 60 тис. туристів.