Канал HBO опублікував перші кадри нового серіалу "Чорнобиль"

Прем'єра мінісеріалу про найжахливішу техногенну катастрофу світу розпочнеться у травні цього року.

Режисером картини виступив творець відомого серіалу "Пуститися берега" ("Breaking Bad") Джоан Ренк, а продюсером - Керолін Штраус, яка працювала над серіалами "Секс і місто" та "Гра престолів". Також над "Чорнобилем" працював продюсер серіалу "Чорне дзеркало".

Серіал зняли у столиці Литві - Вільнюсі.

Головні ролі зіграли Стеллан Скарсгард ("Меланхолія"), та Емілі Вотсон ("Червоний дракон").

Як повідомляв УНН, науковці Чорнобильської Радіаційно-екологічного біосферного заповідника розповіли про звірів і птахів, яких помітили у зоні відчуження.

Нагадаємо, за минулий рік зону відчуження відвідали більше 60 тис. туристів.