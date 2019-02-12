Канал HBO опублікував перші кадри нового серіалу "Чорнобиль"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Американський телеканал HBO, відомий серіалами "Гра престолів" та "Справжній детектив", опублікував перші кадри нового п'ятисерійного фільму "Чорнобиль", що розповідає про катастрофу на радянській атомній електростанції у 1986 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт телеканалу.
Прем'єра мінісеріалу про найжахливішу техногенну катастрофу світу розпочнеться у травні цього року.
Режисером картини виступив творець відомого серіалу "Пуститися берега" ("Breaking Bad") Джоан Ренк, а продюсером - Керолін Штраус, яка працювала над серіалами "Секс і місто" та "Гра престолів". Також над "Чорнобилем" працював продюсер серіалу "Чорне дзеркало".
Серіал зняли у столиці Литві - Вільнюсі.
Головні ролі зіграли Стеллан Скарсгард ("Меланхолія"), та Емілі Вотсон ("Червоний дракон").
Як повідомляв УНН, науковці Чорнобильської Радіаційно-екологічного біосферного заповідника розповіли про звірів і птахів, яких помітили у зоні відчуження.
Нагадаємо, за минулий рік зону відчуження відвідали більше 60 тис. туристів.