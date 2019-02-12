Канал HBO опубликовал первые кадры нового сериала "Чернобыль"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Американский телеканал HBO, известный сериалами "Игра престолов" и "Настоящий детектив", опубликовал первые кадры нового пятисерийного фильма "Чернобыль", рассказывающего о катастрофе на советской атомной электростанции в 1986 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт телеканала.
Премьера минисериала о самой ужасной техногенной катастрофе мира начнется в мае этого года.
Режиссером картины выступил создатель известного сериала "Во все тяжкие" ("Breaking Bad") Джоан Ренк, а продюсером - Кэролин Штраус, которая работала над сериалами "Секс и город" и "Игра престолов". Также над "Чернобылем" работал продюсер сериала "Черное зеркало".
Сериал сняли в столице Литве - Вильнюсе.
Главные роли сыграли Стеллан Скарсгард ( "Меланхолия") и Эмили Уотсон ( "Красный дракон").
Как сообщал УНН, ученые Чернобыльской Радиационно-экологического биосферного заповедника рассказали о животных и птиц , которых заметили в зоне отчуждения.
Напомним, за прошлый год зону отчуждения посетили более 60 тыс. Туристов.