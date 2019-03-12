Канал HBO опубликовал первый трейлер нового сериала "Чернобыль"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Американский телеканал HBO, известный сериалами "Игра престолов" и "Настоящий детектив", опубликовал первый трейлер нового пятисерийном фильма "Чернобыль", рассказывающего о катастрофе на советской атомной электростанции в 1986 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео, опубликованное каналом в сети Youtube.
Короткое видео изображает отрывистую хронологию событий во время самой ужасной техногенной катастрофы мира.
Кадры трейлера демонстрируют удивление и озабоченность граждан, увидевших огонь над крышей энергоблока, колонну пожарных машин, движущихся ночью к горящей электростанции, ужас спасателей от столкновения с катастрофой, панику и эвакуацию людей из Припяти.
Премьера минисериала о начнется в мае этого года.
Режиссером картины выступил создатель известного сериала "Во все тяжкие" ( "Breaking Bad") Джоан Ренко, а продюсером - Кэролин Штраус, которая работала над сериалами "Секс и город" и "Игра престолов". Также над "Чернобылем" работал продюсер сериала "Черное зеркало".
Сериал сняли в столице Литве - Вильнюсе.
Главные роли сыграли Стеллан Скарсгард ("Меланхолия") и Эмили Уотсон ("Красный дракон").
Как сообщал УНН, месяц назад телеканал HBO опубликовал первые кадры нового минисериала.
Напомним, за прошлый год зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции посетили более 60 тыс. Туристов.