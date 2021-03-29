Канада ввела санції проти Росії через окупацію Криму

Деталі

У відповідь на незаконну окупацію Росією та анексію Автономної Республіки Крим уряд Канади увів санкції проти російських осіб та підприємств, сказав міністр закордонних справ Марк Гарно.

Канада продовжує закликати Росію припинити незаконну окупацію та звільнити всіх незаконно затриманих політичних в’язнів.

Цитата

“З часу незаконної окупації та анексії Криму в 2014 році уряд Росії постійно порушував суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Росія піддала тих, хто проживає в Криму, значним порушенням прав людини і зловживанням. Вона також створила військові сили на півострові та поселила у Криму сотні тисяч російських громадян і продовжує знищувати історичну спадщину українського та кримськотатарського народів”, — йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Канади.

“Росія протягом 7 років систематично ігнорувала заклики міжнародного співтовариства припинити свої порушення суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права України. Народ України заслуговує на краще майбутнє, таке, яке вони зможуть побудувати самі, без втручання Росії. Ось чому ми сьогодні вживаємо заходів, і ми готові вжити подальших заходів із нашими союзниками та партнерами за необхідністю”, — сказав Марк Гарно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США і Канада разом протистоятимуть військовій присутності Росії

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) щодо персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій проти громадян Росії та російських компаній, а також трьох французьких депутатів Європарламенту.