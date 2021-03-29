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Канада ввела санции против России из-за оккупации Крыма

Канада ввела санции против России из-за оккупации Крыма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Канада вввела санкции против двух физических лиц и четырех предприятий из-за оккупации Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

Детали

В ответ на незаконную оккупацию Россией и аннексию Автономной Республики Крым правительство Канады ввело санкции против российских лиц и предприятий, сказал министр иностранных дел Марк Гарно.

Канада продолжает призывать Россию прекратить незаконную оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных.

Цитата

“С момента незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году правительство России постоянно нарушал суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Россия подвергла проживающих в Крыму, значительным нарушением прав человека и злоупотреблением. Она также создала военные силы на полуострове и поселила в Крыму сотни тысяч российских граждан и продолжает уничтожать историческое наследие украинского и крымскотатарского народов”, — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады.

“Россия в течение 7 лет систематически игнорировала призывы международного сообщества прекратить свои нарушения суверенитета, территориальной целостности и международного права Украины. Народ Украины заслуживает на лучшее будущее, такое, которое они смогут построить сами, без вмешательства России. Вот почему мы сегодня принимаем меры, и мы готовы принять дальнейшие меры с нашими союзниками и партнерами при необходимости ”, - сказал Марк Гарно.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по персональным специальных экономических и других ограничительных санкций против граждан России и российских компаний, а также трех французских депутатов Европарламента.

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