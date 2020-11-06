Канада слідом за ЄС ввела додаткові санкції проти Білорусі

"Попри міжнародні заклики до Олександра Лукашенка покласти край насильству в Білорусі, агресія його режиму триває. Відповідальні за репресії у відношенні народу Білорусі зіткнуться зі зростаючим тиском через цілеспрямовані санкції. Канада і надалі стоятиме на непохитній підтримці білоруського народу, оскільки вони борються за мир", — зазначив міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань.

Зазначається, що відповідне рішення було прийняте у координації з Європейським Союзом.

“З моменту проведення шахрайських президентських виборів у серпні 2020 року уряд Білорусі провів системну кампанію репресій та насильства, що спонсорується державою, проти громадських протестів та діяльності опозиційних угруповань. Канада залишається глибоко стурбована триваючими, добре задокументованими повідомленнями про порушення прав людини, в тому числі проти свободи преси, свободи вираження поглядів і мирних зібрань”, - зазначили в МЗС Канади.

Нагадаємо, що 4 листопада у ЄС затвердили санкції проти Лукашенка.