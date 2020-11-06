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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 9626 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 48973 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 70711 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 90428 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Канада следом за ЕС ввела дополнительные санкции против Беларуси

Канада следом за ЕС ввела дополнительные санкции против Беларуси

Киев  •  УНН

 • 12825 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Канада ввела санкции в отношении 13 белорусских чиновников. Об этом говорится в заявлении МИД Канады, передает УНН.

"Несмотря на международные призывы к Александру Лукашенко положить конец насилию в Беларуси, агрессия его режима продолжается. Ответственные за репрессии в отношении народа Беларуси столкнутся с растущим давлением из-за целенаправленных санкций. Канада и в дальнейшем будет стоять на непоколебимой поддержке белорусского народа, поскольку они борются за мир", - отметил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в координации с Европейским Союзом.

"С момента проведения мошеннических президентских выборов в августе 2020 года правительство Беларуси провело системную кампанию репрессий и насилия, которая спонсируется государством, против общественных протестов и деятельности оппозиционных группировок. Канада остается глубоко обеспокоена продолжающимися, хорошо задокументированными сообщениями о нарушениях прав человека, в том числе против свободы прессы, свободы слова и мирных собраний", - отметили в МИД Канады.

Напомним, что 4 ноября в ЕС утвердили санкции против Лукашенко.

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