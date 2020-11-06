Канада следом за ЕС ввела дополнительные санкции против Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Канада ввела санкции в отношении 13 белорусских чиновников. Об этом говорится в заявлении МИД Канады, передает УНН.
"Несмотря на международные призывы к Александру Лукашенко положить конец насилию в Беларуси, агрессия его режима продолжается. Ответственные за репрессии в отношении народа Беларуси столкнутся с растущим давлением из-за целенаправленных санкций. Канада и в дальнейшем будет стоять на непоколебимой поддержке белорусского народа, поскольку они борются за мир", - отметил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.
Отмечается, что соответствующее решение было принято в координации с Европейским Союзом.
"С момента проведения мошеннических президентских выборов в августе 2020 года правительство Беларуси провело системную кампанию репрессий и насилия, которая спонсируется государством, против общественных протестов и деятельности оппозиционных группировок. Канада остается глубоко обеспокоена продолжающимися, хорошо задокументированными сообщениями о нарушениях прав человека, в том числе против свободы прессы, свободы слова и мирных собраний", - отметили в МИД Канады.
Напомним, что 4 ноября в ЕС утвердили санкции против Лукашенко.