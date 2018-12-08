Канада виділить Україні 2,5 млн дол. для боротьби із російською пропагандою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Влада Канади виділять Україні майже 2,5 млн дол. на боротьбу з російською дезінформацією і пропагандою під час українських виборів наступного року. Про це повідомила прес-служба канадського Міністерства закордонних справ, передає УНН.
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"Російська гібридна війна в Україні включає в себе заходи з дезінформації, щоб вплинути на результати президентських та парламентських виборів у березні та жовтні 2019 року. Мета Росії - порушити стабільність української держави та поставити під сумнів саму легітимність демократії в очах громадян України. У відповідь, Канада надасть пакет підтримки, який допоможе уряду України, громадянському суспільству та незалежним ЗМІ боротися проти російської дезінформації перед виборами 2019 року. Елемент цієї підтримки буде спрямований на недержавні контрольні райони, з метою заохотити жителів цих областей здійснювати своє демократичне право голосу", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі відзначають, що ця фінансова допомога закладена в пакет допомоги розміром 24 мільйони доларів, про яку Канада оголосила раніше.
Як повідомляв УНН, Канада у наступному році братиме участь у спостереженні за президентськими виборами в Україні.