Канада выделит Украине 2,5 млн долл. для борьбы с российской пропагандой

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"Российская гибридная война в Украине включает в себя мероприятия по дезинформации, чтобы повлиять на

результаты президентских и парламентских выборов в марте и октябре 2019 года. Цель России - нарушить стабильность украинского государства и поставить под сомнение саму легитимность демократии в глазах граждан Украины. В ответ Канада предоставит пакет поддержки, который поможет правительству Украины, гражданскому обществу и независимым СМИ бороться против российской дезинформации перед выборами 2019 года. Элемент этой поддержки будет направлен на негосударственные контрольные районы, с целью поощрить жителей этих областей осуществлять свое демократическое право голоса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что эта финансовая помощь заложена в пакет помощи в размере 24 миллиона долларов, о которой Канада объявила ранее.

Как сообщал УНН, Канада в следующем году будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в Украине.