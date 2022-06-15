Канада надасть Україні запасні стволи для гаубичних знарядь на 7 млн доларів

Цитата

"Ми продовжимо цілодобову роботу, щоб надати Україні всебічну військову допомогу, необхідну їй для захисту свого суверенітету та безпеки", - заявила міністр оборони Аніта Ананд.

Додамо

Раніше Канада передала Україні гаубиці M777, і стволи на заміну, необхідні для збереження їхньої дальності дії та точності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща відправить в Україну одні з найкращих у світі гаубиці AHS Krab