Канада надасть Україні запасні стволи для гаубичних знарядь на 7 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Канада надасть Україні 10 змінних стволів для гаубичних артилерійських знарядь M777 у рамках нової військової допомоги на суму 9 млн канадських доларів (6,9 млн доларів), повідомила у середу міністр оборони Канади. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Ми продовжимо цілодобову роботу, щоб надати Україні всебічну військову допомогу, необхідну їй для захисту свого суверенітету та безпеки", - заявила міністр оборони Аніта Ананд.
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Раніше Канада передала Україні гаубиці M777, і стволи на заміну, необхідні для збереження їхньої дальності дії та точності.
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