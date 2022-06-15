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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Канада надасть Україні запасні стволи для гаубичних знарядь на 7 млн доларів

Канада надасть Україні запасні стволи для гаубичних знарядь на 7 млн доларів

Київ • УНН

 • 155785 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Канада надасть Україні 10 змінних стволів для гаубичних артилерійських знарядь M777 у рамках нової військової допомоги на суму 9 млн канадських доларів (6,9 млн доларів), повідомила у середу міністр оборони Канади. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Цитата

"Ми продовжимо цілодобову роботу, щоб надати Україні всебічну військову допомогу, необхідну їй для захисту свого суверенітету та безпеки", - заявила міністр оборони Аніта Ананд.

Додамо

Раніше Канада передала Україні гаубиці M777, і стволи на заміну, необхідні для збереження їхньої дальності дії та точності.

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