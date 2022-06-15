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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 52513 просмотра

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15 марта, 12:52 • 52545 просмотра

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Канада предоставит Украине запасные стволы для гаубичных орудий на 7 млн долларов

Канада предоставит Украине запасные стволы для гаубичных орудий на 7 млн долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Канада предоставит Украине 10 сменных стволов для гаубичных артиллерийских орудий M777 в рамках новой военной помощи на сумму 9 млн канадских долларов (6,9 млн долларов), сообщила в среду министр обороны Канады. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы продолжим круглосуточную работу, чтобы предоставить Украине всестороннюю военную помощь, необходимую ей для защиты своего суверенитета и безопасности", - заявила министр обороны Анита Ананд.

Добавим

Ранее Канада передала Украине гаубицы M777, и стволы на смену, необходимые для сохранения их дальности действия и точности.

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