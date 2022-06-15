Канада предоставит Украине запасные стволы для гаубичных орудий на 7 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Канада предоставит Украине 10 сменных стволов для гаубичных артиллерийских орудий M777 в рамках новой военной помощи на сумму 9 млн канадских долларов (6,9 млн долларов), сообщила в среду министр обороны Канады. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Мы продолжим круглосуточную работу, чтобы предоставить Украине всестороннюю военную помощь, необходимую ей для защиты своего суверенитета и безопасности", - заявила министр обороны Анита Ананд.
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Ранее Канада передала Украине гаубицы M777, и стволы на смену, необходимые для сохранения их дальности действия и точности.
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