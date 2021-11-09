Канада дозволила бустерне щеплення вакциною Pfizer для повнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я Канади дозволило бустерне щеплення для усіх повнолітніх в країні вакциною Pfizer. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Зазначається, що додаткову дозу щепитимуть через шість місяців після проходження повного курсу вакцинації. Це допоможе підвищити захист населення на тлі того як штам "Дельта" призвів до нового спалаху захворювань й госпіталізації.
Водночас бустерне щеплення усім повнолітнім дозволили й в США, однак препаратом Johnson & Johnson.
Доповнення
Раніше Комітет Європейського агентства лікарських засобів дійшов висновку, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 Moderna може введена людям віком від 18 років.