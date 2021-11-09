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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40345 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Канада дозволила бустерне щеплення вакциною Pfizer для повнолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я Канади дозволило бустерне щеплення для усіх повнолітніх в країні вакциною Pfizer. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Канада дозволила бустерне щеплення вакциною Pfizer для повнолітніх

Деталі

Зазначається, що додаткову дозу щепитимуть через шість місяців після проходження повного курсу вакцинації. Це допоможе підвищити захист населення на тлі того як штам "Дельта" призвів до нового спалаху захворювань й госпіталізації.

Водночас бустерне щеплення усім повнолітнім дозволили й в США, однак препаратом Johnson & Johnson.

Доповнення

Раніше Комітет Європейського агентства лікарських засобів дійшов висновку, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 Moderna може введена людям віком від 18 років.

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