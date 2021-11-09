Канада дозволила бустерне щеплення вакциною Pfizer для повнолітніх

Деталі

Зазначається, що додаткову дозу щепитимуть через шість місяців після проходження повного курсу вакцинації. Це допоможе підвищити захист населення на тлі того як штам "Дельта" призвів до нового спалаху захворювань й госпіталізації.

Водночас бустерне щеплення усім повнолітнім дозволили й в США, однак препаратом Johnson & Johnson.

Доповнення

Раніше Комітет Європейського агентства лікарських засобів дійшов висновку, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 Moderna може введена людям віком від 18 років.