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Італійські клуби розглядають можливість зробити пропозицію по Циганкову

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Скаут “Кальярі” Алекс Великих, який є уродженцем України, розповів про зацікавленість у лідері київського “Динамо” Вікторі Циганкові з боку двох італійських клубів. Про це агент розповів в інтерв’ю виданню “UA-Football”, інформує УНН.

“Кальярі” на даний момент не той клуб, який розглядає Циганкова, як футболіста-вкладення. Тому що вкладання в Віктора в районі 20 млн. євро. Вкласти в гравця стільки зараз “Кальярі” собі не дозволить. Але інші італійські клуби — так. 20 млн. — це гранична ціна, за яку цей футболіст був би цікавий. Вище 20 млн. для італійських клубів навряд чи можливо зацікавити. Наскільки я знаю, зараз два італійські клуби розглядають можливість зробити пропозицію по ньому“, — сказав агент.

Відзначимо, що у поточному сезоні Циганков провів за “Динамо” 23 матчі у всіх турнірах. На його рахунку 7 м’ячів і 7 результативних передач.

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