Итальянские клубы рассматривают возможность сделать предложение по Цыганкову
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Скаут “Кальяри” Алекс Великих, который является уроженцем Украины, рассказал о заинтересованности в лидере киевского “Динамо” Виктори Цыганкове со стороны двух итальянских клубов. Об этом агент рассказал в интервью изданию “UA-Football”, информирует УНН.
“Кальяри” на данный момент не тот клуб, который рассматривает Цыганкова, как футболиста-вложение. Потому что вложения в Виктора в районе 20 млн. евро. Вложить в игрока столько сейчас “Кальяри” себе не позволит. Но другие итальянские клубы — да. 20 млн. — это предельная цена, за которую этот футболист был бы интересен. Выше 20 млн. для итальянских клубов вряд ли заинтересуют. Насколько я знаю, сейчас два итальянские клубы рассматривают возможность сделать предложение по нему“, — сказал агент.
Отметим, что в текущем сезоне Цыганков провел за “Динамо” 23 матча во всех турнирах. На его счету 7 мячей и 7 результативных передач.