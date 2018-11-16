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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105137 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110911 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 147899 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142976 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135715 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127873 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170074 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Итальянские клубы рассматривают возможность сделать предложение по Цыганкову

Итальянские клубы рассматривают возможность сделать предложение по Цыганкову

Киев  •  УНН

 • 9635 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Скаут “Кальяри” Алекс Великих, который является уроженцем Украины, рассказал о заинтересованности в лидере киевского “Динамо” Виктори Цыганкове со стороны двух итальянских клубов. Об этом агент рассказал в интервью изданию “UA-Football”, информирует УНН.

“Кальяри” на данный момент не тот клуб, который рассматривает Цыганкова, как футболиста-вложение. Потому что вложения в Виктора в районе 20 млн. евро. Вложить в игрока столько сейчас “Кальяри” себе не позволит. Но другие итальянские клубы — да. 20 млн. — это предельная цена, за которую этот футболист был бы интересен. Выше 20 млн. для итальянских клубов вряд ли заинтересуют. Насколько я знаю, сейчас два итальянские клубы рассматривают возможность сделать предложение по нему“, — сказал агент.

Отметим, что в текущем сезоне Цыганков провел за “Динамо” 23 матча во всех турнирах. На его счету 7 мячей и 7 результативных передач.

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