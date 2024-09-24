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Каліфорнія прийняла закон про обмеження використання смартфонів у школах

Каліфорнія прийняла закон про обмеження використання смартфонів у школах

Київ • УНН

 • 44438 перегляди

Губернатор Каліфорнії підписав закон про обмеження смартфонів у школах до 2026 року. Мета - зменшити ризики психічних захворювань та покращити навчання учнів.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав законопроєкт, який зобов'язує школи обмежити або заборонити використання смартфонів, на тлі консенсусу, що надмірне використання може підвищити ризик психічних захворювань та погіршити процес навчання. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що тринадцять інших, американських штатів, цього року, заборонили або обмежили використання мобільних телефонів у школах або рекомендували місцевим освітянам зробити це після того, як Флорида першою заборонила телефони в класах у 2023 році.

Каліфорнія, з майже 5,9 мільйонами учнів державних шкіл, наслідувала приклад власного округу Лос-Анджелес, шкільна рада якого в червні заборонила смартфони для своїх 429 000 учнів.

У тому ж місяці головний лікар США Вівек Мерті закликав до запровадження попереджувальних наклейок на платформах соціальних мереж, подібних до тих, що на упаковках сигарет, прирівнюючи проблему до надзвичайної ситуації у сфері психічного здоров'я.

Мерті посилався на дослідження в медичному журналі JAMA, яке показує, що підлітки, які проводять понад три години на день у соціальних мережах, можуть мати підвищений ризик психічних захворювань. Він також посилався на опитування Gallup, яке показує, що середній підліток проводить 4,8 години на день у соціальних мережах.

Законопроєкт Каліфорнії, який був прийнятий з рахунком 76-0 в Асамблеї штату та 38-1 у Сенаті, вимагає від шкільних рад або інших керівних органів розробити політику щодо обмеження або заборони використання смартфонів учнями на території школи до 1 липня 2026 року та оновлювати цю політику кожні п'ять років.

Ми знаємо, що надмірне використання смартфонів посилює тривогу, депресію та інші проблеми з психічним здоров’ям, але ми маємо право втрутитися. Цей новий закон допоможе студентам зосередитися на навчанні, соціальному розвитку та світі перед ними, а не на екранах. , коли вони вчаться в школі,

- йдеться в заяві Ньюсома.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, ще у червні цього року губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про плани обмежити використання смартфонів учнями під час шкільних занять, посилаючись на ризики для психічного здоров'я, пов'язані з соціальними мережами, і мав намір співпрацювати з законодавчим органом щодо цієї ініціативи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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