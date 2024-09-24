Калифорния приняла закон об ограничении использования смартфонов в школах

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект, который обязывает школы ограничить или запретить использование смартфонов, на фоне консенсуса, что чрезмерное использование может повысить риск психических заболеваний и ухудшить процесс обучения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что тринадцать других, американских штатов, в этом году, запретили или ограничили использование мобильных телефонов в школах или рекомендовали местным педагогам сделать это после того, как Флорида первой запретила телефоны в классах в 2023 году.

Калифорния, с почти 5,9 миллионами учащихся государственных школ, последовала примеру собственного округа Лос-Анджелес, школьный совет которого в июне запретил смартфоны для своих 429 000 учеников.

В том же месяце главный врач США Вивек Мерти призвал к введению предупредительных наклеек на платформах социальных сетей, подобных тем, что на упаковках сигарет, приравнивая проблему к чрезвычайной ситуации в сфере психического здоровья.

Мерти ссылался на исследование в медицинском журнале JAMA, которое показывает, что подростки, которые проводят более трех часов в день в социальных сетях, могут иметь повышенный риск психических заболеваний. Он также сослался на опрос Gallup, который показывает, что средний подросток проводит 4,8 часа в день в социальных сетях.

Законопроект Калифорнии, который был принят со счетом 76-0 в Ассамблее штата и 38-1 в Сенате, требует от школьных советов или других руководящих органов разработать политику по ограничению или запрету использования смартфонов учениками на территории школы до 1 июля 2026 года и обновлять эту политику каждые пять лет.

Мы знаем, что чрезмерное использование смартфонов усиливает тревогу, депрессию и другие проблемы с психическим здоровьем, но мы имеем право вмешаться. Этот новый закон поможет студентам сосредоточиться на учебе, социальном развитии и мире перед ними, а не на экранах, когда они учатся в школе, - говорится в заявлении Ньюсома.

Напомним

Как ранее писал УНН, еще в июне этого года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о планах ограничить использование смартфонов учениками во время школьных занятий, ссылаясь на риски для психического здоровья, связанные с социальными сетями, и намеревался сотрудничать с законодательным органом по этой инициативе.