Кадрові рішення уряду: шість погоджень в ОДА і низка звільнень у держорганах

КИЇВ. 17 березня. УНН. На сьогоднішньому засіданні, 17 березня, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, погодивши призначення шести заступників голів у кількох облдержадміністраціях, а також звільнивши низку чиновників з центральних органів влади, зокрема, у зв'язку з ліквідацією кількох установ зі сфери містобудування. Водночас у міністра інфраструктури Владислава Криклія з'явився новий заступник. Про це повідомив представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан у Telegram-каналі, передає УНН.