Кадрові рішення уряду: шість погоджень в ОДА і низка звільнень у держорганах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На сьогоднішньому засіданні, 17 березня, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, погодивши призначення шести заступників голів у кількох облдержадміністраціях, а також звільнивши низку чиновників з центральних органів влади, зокрема, у зв'язку з ліквідацією кількох установ зі сфери містобудування. Водночас у міністра інфраструктури Владислава Криклія з'явився новий заступник. Про це повідомив представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан у Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Зі слів Мокана, урядовці проголосували за:
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- призначення Єршова Артемія Миколайовича - заступником міністра інфраструктури України.
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- призначення Шаповал Алли Григорівни - заступником голови правління ПАТ "Державна акціонерна компанія "Ліки України" (виконавчий директор ПАТ "ДАК "Ліки України"), а також тимчасове покладення на Шаповал обов'язків голови правління ДАК "Ліки України".
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- звільнення Васильченка Юрія Миколайовича - з посади голови Державної інспекції містобудування України (у зв'язку із ліквідацією цього державного органу).
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- звільнення Дюжилової Наталії Олександрівни - з посади голови Державної сервісної служби містобудування України (у зв'язку із ліквідацією цього державного органу).
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- звільнення Прохорова Сергія Валерійовича - з посади першого заступника голови Державної інспекції містобудування України (у зв'язку із ліквідацією цього державного органу).
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- звільнення Гоцула Ігоря Євгенійовича - з посади першого заступника голови Державної служби України з питань праці (за угодою сторін).
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- про тимчасове покладення обов'язків голови Державного агентства рибного господарства України на Баздуганова Олега Сергійовича (перший заступник голови Держрибагентства).
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- звільнення Галенко Наталії Олександрівни - з посади заступника голови правління публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Ліки України" (за власним бажанням), а також про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про тимчасове покладення виконання обов'язків голови правління ДАК "Ліки України" на Галенко.
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Погодження призначень в ОДА
Також, як розповів Мокан, уряду схвалив:
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- погодження призначення Богачева Романа Михайловича - заступником голови Сумської ОДА.
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- погодження призначення Гапули Михайла Вікторовича - заступником голови Тернопільської ОДА.
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- погодження призначення Харнама Михайла Володимировича - заступником голови Харківської ОДА.
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- погодження призначення Шибаєва Андрія Леонідовича - заступником голови Херсонської ОДА.
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- погодження призначення Якименка Миколи Миколайовича - заступником голови Херсонської ОДА.
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- погодження призначення Мунтяна Артура Івановича - заступником голови Чернівецької ОДА.
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Доповнення
Кабінет міністрів на засіданні у середу, 10 березня, ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, звільнивши заступника голови Національної служби здоров'я України та погодивши призначення заступників голів у Закарпатську та Запорізьку ОДА.