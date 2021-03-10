Погодження кандидатів в ОДА і звільнення з НСЗУ: кадрові рішення уряду

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу, 10 березня, ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, звільнивши заступника голови Національної служби здоров'я України та погодивши призначення заступників голів у Закарпатську та Запорізьку ОДА. Про це повідомив представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан у Telegram-каналі, передає УНН.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень", - повідомив Мокан.

Деталі

З його слів, урядовці проголосували за:

  • призначення Баздуганова Олега Сергійовича - першим заступником голови Державного агентства рибного господарства України.
  • звільнення Чукліної Ганни Федорівни - з посади голови Державного агентства рибного господарства України (за угодою сторін).
  • звільнення Мовчан Оксани Сергіївни - з посади заступника голови Національної служби здоров'я України (за власним бажанням).
  • погодження призначення Пацкана Олександра Михайловича - заступником голови Закарпатської ОДА.
  • погодження призначення Шустова Володимира Володимировича - першим заступником Запорізької ОДА.

Доповнення

Кадрові рішення уряд ухвалює майже на кожному засіданні. Так, Кабінет міністрів 3 березня ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши нового в.о. голови Держгеокадастру та погодивши призначення заступника голови Чернігівської ОДА.

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