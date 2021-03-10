Погодження кандидатів в ОДА і звільнення з НСЗУ: кадрові рішення уряду

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень", - повідомив Мокан.

Деталі

З його слів, урядовці проголосували за:



призначення Баздуганова Олега Сергійовича - першим заступником голови Державного агентства рибного господарства України.



звільнення Чукліної Ганни Федорівни - з посади голови Державного агентства рибного господарства України (за угодою сторін).



звільнення Мовчан Оксани Сергіївни - з посади заступника голови Національної служби здоров'я України (за власним бажанням).



погодження призначення Пацкана Олександра Михайловича - заступником голови Закарпатської ОДА.



погодження призначення Шустова Володимира Володимировича - першим заступником Запорізької ОДА.



Доповнення

Кадрові рішення уряд ухвалює майже на кожному засіданні. Так, Кабінет міністрів 3 березня ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши нового в.о. голови Держгеокадастру та погодивши призначення заступника голови Чернігівської ОДА.