Погодження кандидатів в ОДА і звільнення з НСЗУ: кадрові рішення уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу, 10 березня, ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, звільнивши заступника голови Національної служби здоров'я України та погодивши призначення заступників голів у Закарпатську та Запорізьку ОДА. Про це повідомив представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан у Telegram-каналі, передає УНН.
"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень", - повідомив Мокан.
Деталі
З його слів, урядовці проголосували за:
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- призначення Баздуганова Олега Сергійовича - першим заступником голови Державного агентства рибного господарства України.
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- звільнення Чукліної Ганни Федорівни - з посади голови Державного агентства рибного господарства України (за угодою сторін).
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- звільнення Мовчан Оксани Сергіївни - з посади заступника голови Національної служби здоров'я України (за власним бажанням).
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- погодження призначення Пацкана Олександра Михайловича - заступником голови Закарпатської ОДА.
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- погодження призначення Шустова Володимира Володимировича - першим заступником Запорізької ОДА.
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Доповнення
Кадрові рішення уряд ухвалює майже на кожному засіданні. Так, Кабінет міністрів 3 березня ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши нового в.о. голови Держгеокадастру та погодивши призначення заступника голови Чернігівської ОДА.