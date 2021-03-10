Согласования кандидатов в ОГА и увольнение с НСЗУ: кадровые решения правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 10 марта, принял ряд кадровых решений, в частности, уволив заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины и согласовав назначения заместителей председателей в Закарпатскую и Запорожскую ОГА. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан в Telegram-канале, передает УННи
"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений", - сообщил Мокан.
Детали
По его словам, чиновники проголосовали за:
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- назначение Баздуганова Олега Сергеевича - первым заместителем председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.
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- увольнение Чуклиной Анны Федоровны - с должности председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины (по соглашению сторон).
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- увольнение Мовчан Оксаны Сергеевны - с должности заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины (по собственному желанию).
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- согласование назначения Пацкана Александра Михайловича - заместителем председателя Закарпатской ОГА.
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- согласование назначения Шустова Владимира Владимировича - первым заместителем Запорожской ОГА.
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Дополнение
Кадровые решения правительство принимает почти на каждом заседании. Так, Кабинет министров 3 марта принял ряд кадровых решений, в частности, назначив нового и.о. председателя Госгеокадастра и согласовав назначение заместителя председателя Черниговской ОГА.